أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محاكمة ضابط الشرطة الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد تنطلق اليوم

Print
محاكمة ضابط الشرطة الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد تنطلق اليوم محاكمة ضابط الشرطة الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد تنطلق اليوم

مصراوي Masrawy

11:24 ص الإثنين 08 مارس 2021

واشنطن-(د ب أ):

بعد نحو عام على مقتل الأمريكي من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد، تنطلق اليوم الاثنين محاكمة أحد ضباط الشرطة السابقين الذين شاركوا في اعتقاله بصورة وحشية، وهو الأمر الذي أسفر عن وفاته.

ويواجه المتهم الرئيسي ديريك شوفين اتهامات من بينها القتل العمد من الدرجة الثانية، والذي تصل عقوبته إلى السجن 40 عاما، في ولاية مينيسوتا.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة، التي ستعقد في مينيابوليس عاصمة الولاية، باختيار هيئة المحلفين. وستبدأ الجلسة الرئيسية في 29 مارس.

وتسبب مقتل فلويد، وهو أعزل، العام الماضي، في خروج احتجاجات حاشدة ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة. كما تظاهر كثيرون في دول أخرى.

ولقي فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، حتفه في 25 مايو من العام الماضي، بعد إلقاء القبض عليه بشبهة دفع فاتورة بعملة مزورة من فئة 20 دولارا.

ودفع رجال الشرطة فلويد على الأرض في الشارع، وجثا شوفين بركبته على رقبته لمدة ثماني دقائق بينما كان فلويد يتوسل له ويقول إنه ليس قادرا على التنفس، وفقا لما أظهره مقطع للواقعة.

وتم فصل شوفين من عمله في الشرطة، وأُطلق سراحه لاحقا بكفالة. ويواجه أيضا تهما تتعلق بالقتل غير العمد من الدرجة الثانية، والتي يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات إضافية

ويطالب الادعاء بضم تهمة قتل من الدرجة الثالثة، والتي يعاقب عليها بالسجن 25 عاما أخرى، إلا أنه لا يزال يتعين أن يوافق القاضي على ذلك.

ويواجه ثلاثة ضباط شرطة سابقين شاركوا في العملية تهما بالمساعدة والتحريض على القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل غير العمد من الدرجة الثانية.

وتم تحديد محاكمة منفصلة لهم، على أن تبدأ في 23 أغسطس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لـ"أنصار الله"... فيديو

التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لـ"أنصار الله"... فيديو

شبكة عيون الإخبارية