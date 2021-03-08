قائد البحرية الإيرانية: ردنا على أي تهديد سيكون قويا ومدمرا

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طهران- (د ب أ):

قال قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني حسين خانزادي اليوم الاثنين إن الأمن والسلام مستتب في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بفضل التواجد القوي لبحريتي الجيش والحرس الثوري الإيراني.

وحذر خانزادي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، من أن الرد الإيراني على أي تهديد "سيكون قويا ومدمرا" .

وقال :"ينبغي على جميع الدول الطامعة في حدود إيران أن تعلم أن قواتنا المسلحة تقف أمام أي وقاحة وبلطجة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم إيران بالوقوف وراء الاعتداء الذي استهدف سفينة شحن إسرائيلية في خليج عمان مؤخرا، وقال إن "إسرائيل ستضرب التواجد الإيراني في كل مكان في المنطقة".

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن جيش بلاده يقوم بتحديث خططه لضرب مواقع نووية إيرانية، وأن إسرائيل مستعدة للعمل بشكل مستقل.