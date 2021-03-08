موجة حارة خلال 48 ساعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وسبب ارتفاع الحرارة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الجارية، حيث تتزايد فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، كما سترتفع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة عن المعدلات الطبيعية.

أضاف شاهين، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع أن يشهد يومي الثلاثاء والأربعاء ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي سترتفع بمقدار 6 إلى 8 درجات، لافتًا إلى أن درجة الحرارة العظمى ستتجاوز الـ30 درجة في القاهرة.

وأوضح أن سبب الموجة الحارة نتيجة منخفض جوي في شرق ليبيا حيث تجلب هذه المناطق الصحراوية كتل هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة، وسينتج عن هذا المنخفض نشاط الرياح المثيرة للأتربة بالمناطق الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار شاهين إلى أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سيكون مؤقت، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءً من يوم الخميس لتعود لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.