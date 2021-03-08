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تأمين يتجاوز 1.6مليون جنيه.. طرح جراجي التحرير وعمر مكرم ومول البستان كحق استغلال

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تأمين يتجاوز 1.6مليون جنيه.. طرح جراجي التحرير وعمر مكرم ومول البستان كحق استغلال تأمين يتجاوز 1.6مليون جنيه.. طرح جراجي التحرير وعمر مكرم ومول البستان كحق استغلال

مصراوي Masrawy

11:16 ص الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع إدارة التعاقدات عن طرح حق استغلال لجراجات ومحال تجارية.

وفي جلسة مزاد تعقد يوم 21 مارس 2021 بمركز شباب أهالينا بمدينة السلام، يتم طرح ما يلي:

1- حق استغلال وتشغيل وتطوير وصيانة لمدة 3 سنوات لجراجي التحرير وعمر مكرم بمساحة 78904 م2 تقريبا سعة 24 أتوبيسا و2303 سيارات.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 250 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 499 جنيها.

2- طرح حق الاستغلال لمدة 10 سنوات لمول وجراج البستان التجاري بمسطح تجاري وإداري 14000 م2 وجراج يسع لـ 940 سيارة.

ويبلغ تأمين دخول المزاد مليون و625 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 499 جنيها.

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