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"الحبوب" ترسي شراء 660 ألف طن من الشعير

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"الحبوب" ترسي شراء 660 ألف طن من الشعير "الحبوب" ترسي شراء 660 ألف طن من الشعير
"الفارس": على 6 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية 660 ألف طن من الشعير العلفي؛ وذلك للتوريد خلال الفترة (أبريل- مايو 2021م) لتعزيز المخزونات، في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة ومؤهلة في تجارة الحبوب، تَقدمت منها (16) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وأفاد بأن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (8) شحنات كميتها (480) ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180) ألف طن؛ وذلك للتوريد خلال الفترة (أبريل- مايو 2021م).

وبيّن أن المؤسسة بترسيتها تلك الدفعة والتي تمثل الدفعة الثانية لهذا العام (2021م)، تكون قد تعاقدت على استيراد كمية (1.320.000) طن؛ مشيرًا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة؛ من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

المؤسسة العامة للحبوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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