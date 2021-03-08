مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، يرافقه المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وتجول المهندس خالد عباس، ومرافقوه بمنطقة الأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية، حيث تفقد نماذج عينات تشطيب الوحدات، بالأبراج الشاطئية، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول المحددة للانتهاء من المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه تم وجارٍ الانتهاء من الهيكل الخرسانى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لـ15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورا) بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من الأبراج، كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

كما تفقد المهندس خالد عباس، المدينة التراثية، والجارى تنفيذها على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، وكذا الكمبوند الجارى تنفيذه على مساحة 700 فدان (سكنى – تجارى) بالمنطقة الشاطئية، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية).

وأشار المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ منطقة الداون تاون، والتى تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 م2 لوحدات (Tawin House)، وتم وجارٍ تنفيذ 80 عمارة (1920 وحدة) بمشروع الإسكان المتميز، وجارٍ تنفيذ 4096 وحدة (128 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بجانب تنفيذ الحى اللاتيني، على مساحة 404 أفدنة، ويضم ٦ مناطق بها ٢٤٩ عمارة سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق المختلفة.​​