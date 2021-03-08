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البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى للأنبا صرابامون

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البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى للأنبا صرابامون البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى للأنبا صرابامون

مصراوي Masrawy

10:45 ص الإثنين 08 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الذكرى السنوية الأولى لنياحة الحبر الجليل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بحضور أساقفة المجمع المقدس.

وكان قد تمم البابا أمس الأول طقس سيامة الأنبا أغابيوس أسقفا ورئيسا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون خلفا للأنبا صرابامون.

وقال البابا تواضروس عنه: القمص أغابيوس الأنبا بيشوي أحد الرهبان المحبوبين في دير القديس الأنبا بيشوي وهو دير عامر به عشرات من الآباء الرهبان، وخلال العام الماضي ومنذ نياحة أسقف ورئيس الدير المتنيح الأنبا صربامون عقدنا عدة اجتماعات وقمنا بعمل انتخابات على أكثر من مرحلة واستقر الأمر في النهاية على ترشيح ثلاثة حصلوا على أكثر أصوات في هذا الدير باختيار الآباء الرهبان، واخترنا أبونا أغابيوس وهو تلميذ للمتنيح الأنبا صربامون وتعلم في مدرسة الدير وله في الرهبنة ٤٤ سنة وهذه حياة عميقة في البرية، ولم يخرج للخدمة في أي مكان، وقد كلف في البدايات أن يخدم الكنيسة الموجودة في وادي النطرون، ولكن خدماته كلها كانت في داخل الدير في مجمع العمال ومجمع الآباء والبنزينة والزراعة وخدمة الآباء المتوحدين وداخل خدمات الدير العديدة، وهو من الآباء المحبوبين والهادئين الذين يصنعون سلامًا، وأنا عندما دخلت الدير كان هو من الآباء الكبار الموجودين بالدير وسوف يحتفظ باسم أغابيوس ومعناه المحبة.​

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