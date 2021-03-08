الداخلية: ضبط مصنع لإنتاج علكة على شكل علب السجائر

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب مصنع لإنتاج علكة على شكل علب السجائر لإضرار بصحة الأطفال، وضبط عامل تعدى على طالب بالدقهلية.

تمكنت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديريتي أمن (القاهرة – الدقهلية) من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية بشأن بقيام صاحب أحد مصانع الحلوى بتصنيع منتج العلكة على شكل علب سجائر لما له من تأثير سلبي على المواطنين خاصةً الأطفال.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن المنتج محلى الصنع ومدون عليه بعض العبارات "تشبه علب السجائر"، وأن المنتج يتم تصنيعه بأحد المصانع "غير المرخصة" بمحافظة الدقهلية، ملك (أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية وله محل إقامة آخر بالقاهرة) وقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله في تصنيع الحلوى "العلكة" مستخدماً خامات مجهولة المصدر ويستخدم علامة تجارية غير مسجلة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المالك، وبتفتيشه عثر بداخله على 4 ماكينات تستخدم في التصنيع، عجانة "حلة"، كميات من مواد التصنيع الخام وكميات من منتجات الحلويات مجهولة المصدر.

كما تم توجيه العديد من الحملات التموينية أسفرت عن ضبط (16 قضية، بمضبوطات عبارة عن "1109 علبة علكة على شكل علب السجائر ، 50 علبة سجائر مختلفة الأنواع )، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأحد المواطنين تضرر خلاله من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجله بالضرب.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله لمقطع فيديو على حساب أحد المواطنين بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضرر خلاله من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته وعدم ضبط المتهم .

وبالفحص تبين أن الشاكي هو سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية وبسؤاله قرر بتضرره من عامل، مقيم بذات المركز لتعديه على نجله "طالب " وإحداث إصابته بجرح قطعي بالرأس، وكذا إحداث تلفيات بسيارته، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

كما تبين أن المذكور قام بتحرير محضر بالواقعة بتاريخ 5 الجاري، وتم ضبط المشكو في حقه في غضون 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.