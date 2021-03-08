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ميجان ماركل: أبرز ما جاء في مقابلة الأمير هاري وزوجته مع أوبرا وينفري

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ميجان ماركل: أبرز ما جاء في مقابلة الأمير هاري وزوجته مع أوبرا وينفري ميجان ماركل: أبرز ما جاء في مقابلة الأمير هاري وزوجته مع أوبرا وينفري

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10:27 ص الإثنين 08 مارس 2021

لندن- (بي بي سي):

قدم دوق ودوقة ساسكس رواية شخصية عميقة على شاشة التلفزيون الأمريكي، عن أسباب استقالتهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية العام الماضي.

وفي أول مقابلة رئيسية لهما معا منذ الانتقال إلى كاليفورنيا، انتقد الأمير هاري وزوجته ميجان أعضاء آخرين في العائلة المالكة.

وبثت المقابلة أمس الأحد على قناة "سي بي إس" الأمريكية، ومن المقرر أن تبث في بريطانيا على قناة ITV اليوم الاثنين في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش.

وهذا أبرز ما جاء في المقابلة:

تحدثت أوبرا وميجان عن قرار العائلة المالكة عدم جعل آرتشي أميرا. وقالت ميجان إن هناك أيضا محادثات داخل الأسرة - نقلها إليها هاري - "حول مدى سواد بشرته عند ولادته". ورفضت الكشف عمن قال ذلك، قائلة إنه سيكون "ضارا جدا لهم". وقال هاري "تلك المحادثة، لن أكشف عنها أبدا". "في ذلك الوقت كان الأمر محرجا، لقد صدمت قليلاً". ويقول هاري أيضا إنه أصيب بأذى لأن أحدا من عائلته لم يشجب أبدا التغطية الإعلامية العنصرية التي تناولته هو وزوجته.

كشفت ميجان لأوبرا أنها عانت من أفكار انتحارية، و"فقط لم ترغب أن تبقى على قيد الحياة". قالت إنها أصبحت وحيدة بعد أن تم وضع قيود على الأشياء التي يمكنها القيام بها ولم تخرج منذ شهور. قال هاري إنه "لم يكن لديه فكرة عما يجب فعله" و أنه أصبح في محنة. قال: "لم يكن لدي أي شخص ألجأ إليه".

قال هاري إن لديه علاقة "جيدة حقا" مع جدته، الملكة، لكن علاقته بوالده قد تأثرت، على حد قوله. يقول: "هناك الكثير الذي يمكن العمل على تحسينه في هذا الشأن". "أشعر بالخذلان حقا لأنه مر بشيء مشابه، فهو يعرف ما الشعور الذي يتسبب به الألم ... وأرتشي حفيده. ولكن في نفس الوقت، بالطبع سأحبه دائما ولكن هناك الكثير من الأذى الذي حدث، وأنا سأستمر في جعل محاولة معالجة هذه العلاقة إحدى أولوياتي". عن الأمير وليام قال إنهما يسلكان "مسارين مختلفين".

قال الأمير أيضا إن عائلته "عزلتني فعليا ماليا"، ولهذا السبب أبرم الزوجان صفقات مع نتفلكس وسبوتيفاي حتى يتمكنا من تحمل تكاليف أمنهما. وقال إن لديه المال الذي تركته له والدته الأميرة ديانا.

سُئلت ميجان أيضا عن علاقتها بـ "كيت" دوقة كامبريدج. جاء ذلك بعد شائعات في تقارير صحفية أشارت إلى أن ميجان جعلت كيت تبكي، في شجار حول فساتين الفتيات اللائي حملن الزهور خلال حفل زفاف هاري وميجان. وقالت ميجان إن "العكس" كان صحيحا، وإن كيت اشترت لاحقا الزهور لتطييب خاطرها.

وكشف الزوجان أنهما ينتظران الآن قدوم طفلة. في وقت لاحق، سألت أوبرا عما إذا كانت ميجان قد حصلت على نهايتها السعيدة مع الأمير هاري بعد كل شيء. قالت: "أعظم من أي قصة خيالية قرأتيها من قبل".

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