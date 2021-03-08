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38 ألف تقرير للمراجعين والمرافقين لـ"سعود الطبية" خلال 2020

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38 ألف تقرير للمراجعين والمرافقين لـ"سعود الطبية" خلال 2020 38 ألف تقرير للمراجعين والمرافقين لـ"سعود الطبية" خلال 2020
22195 إجازة مرضية و735 للمرافقة وأكثر من 1557 تقريرًا بالبريد الإلكتروني

38 ألف تقرير للمراجعين والمرافقين لـ

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم التقارير الطبية- أكثر من 38 ألف تقرير طبي، بمختلف فئاتها للمراجعين والمرافقين، خلال العام الميلادي المنتهي.

وأوضح رئيس قسم التقارير الطبية مشعل المطيري، أن هذه الجهود تأتي ضمن الخدمات المهمة التي تقدّمها المدينة لكل المراجعين، والحرص على تقديم خدمة متميزة من استقبال طلبات التقارير وإعدادها وتسليمها لطالبيها.

وأشار المطيري إلى أن تقارير الإجازات المرضية بلغت نحو 22195، كما بلغت إجازات المرافقة 735 تقريرًا تقريبًا؛ منوهًا بأن أكثر من 1557 تقريرًا صدر عن طريق البريد الإلكتروني، كما بلغت أعداد التقارير الطبية الشخصية 4799.

وتابع المطيري تصريحه قائلًا: بلغت التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية أكثر من 6 آلاف تقرير، صدرت للجهات الحكومية مثل: (الشرطة، المرور، المحاكم الشرعية، الهيئات الطبية، الضمان الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية) بناء على الخطاب الصادر من الجهة الطالبة للتقرير الطبي على حسب المعايير المطلوبة.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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