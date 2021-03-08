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دقة وجودة وإنجاز.. أحدث التقنيات في صيانة "الحجر الأسود" الدورية

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توجيه لـ "السديس" والتنفيذ لفريق من وكالة المشاريع والإشراف للوكلاء

دقة وجودة وإنجاز.. أحدث التقنيات في صيانة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوجيه من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بأعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود، وفق أساليب حديثة ومتطورة.

وعملت وكالة شؤون المسجد الحرام، بالإشراف على المهمة التي قام على تنفيذ أعمال الصيانة فيها فريق مؤهل من وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، بإشراف مباشر من الوكلاء، حيث تمّ عمل صيانة للحجر الأسود، مع تحرّي الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرّفة، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.

دقة وجودة وإنجاز.. أحدث التقنيات في صيانة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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