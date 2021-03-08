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عسير.. رصد ٣١١ مخالفة تجارية وإغلاق 69 منشأة

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عسير.. رصد ٣١١ مخالفة تجارية وإغلاق 69 منشأة عسير.. رصد ٣١١ مخالفة تجارية وإغلاق 69 منشأة
خلال جولات الأمانة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

عسير.. رصد ٣١١ مخالفة تجارية وإغلاق 69 منشأة

رصدت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال جولاتها الميدانية 311 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لعددٍ من المطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ أن الجولات الميدانية أسفرت عن تحرير 311 مخالفة على المنشآت التجارية، وإغلاق ٦٩ منشأةً أخرى، وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي (كوفيد- 19)، مشيراً إلى أن الأمانة سخرت كوادرها الرقابية والصحية من الفرق الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمحال والمراكز التجارية المتنوعة تماشياً مع قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية والجولات التفتيشية الميدانية ضمن الخطط الرامية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على صحة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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