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فيتنام تبدأ التطعيم ضد كوفيد- 19 والبداية بالعاملين في المجال الصحي

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فيتنام تبدأ التطعيم ضد كوفيد- 19 والبداية بالعاملين في المجال الصحي فيتنام تبدأ التطعيم ضد كوفيد- 19 والبداية بالعاملين في المجال الصحي

مصراوي Masrawy

08:16 ص الإثنين 08 مارس 2021

هانوي - (د ب أ):
بدأت فيتنام اليوم الاثنين تقديم أول لقاحات ضد المستجد (كوفيد -19) بعد نجاحها في احتواء أحدث انتشار للفيروس، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية.

وكان موظفو الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في المرافق الطبية في هانوي، ومدينة هو تشي منه، وهاي دونج - موقع أكبر انتشار في فيتنام - أول من حصلوا على لقاح أسترازينيكا.

وصرح الدكتور فو مينه ديين، نائب مدير مستشفى هانوي الوطنية للأمراض المدارية،مركز الوقاية من الجائحة والتلقيح، لوسائل الإعلام المحلية بأن 420 موظفًا سيتلقون التطعيمات في المرحلة الأولى من الحملة، مع إعطاء الأولوية القصوى لمن هم على اتصال مباشر مع مرضى كوفيد والطاقم الطبي المسؤول عن فحص المرضى.

وتلقت فيتنام أول لقاحات كوفيد-19 في 24 فبراير، حيث وصل إلى مطار تان سون نهات في مدينة هوشي منه 117 الفا و600 جرعة من لقاح أسترازينيكا. من بينها، 33 ألف جرعة تم شحنها إلى هاي دونج.

وقالت فيتنام إنها تتوقع تلقي 3ر1 مليون جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا في أبريل من خلال خطة كوفاكس.

وسجلت فيتنام رسميا حتى الآن 2512 حالة إصابة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة.

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