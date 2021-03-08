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رئيس البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية

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رئيس البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية رئيس البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية

مصراوي Masrawy

07:57 ص الإثنين 08 مارس 2021

القاهرة - (أ ش أ):
أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي المحاولة الإرهابية الجبانة التي قامت بها ميليشيا الحوثي باستهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية باستخدام طائرة بدون طيار ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، والتي تصدت لها بنجاح قوات الدفاع بالمملكة العربية .
وقال رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي صدر الليلة الماضية إن هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف أمن الطاقة العالمي وإمداداته الرئيسية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ موقف حاسم ورادع لوضع حد نهائي لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تحولت إلى أداة قتل وتدمير لتنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتهديد الاقتصاد العالمي.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة قوات الدفاع بالمملكة العربية السعودية وجاهزيتها الدائمة في التصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مجدداً موقف البرلمان العربي الداعم لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار إمدادات الطاقة.

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