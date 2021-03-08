تقارير: بلينكن يحث على تسريع عملية السلام في افغانستان

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واشنطن - (د ب أ):

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقتراحات إلى الحكومة الأفغانية بشأن تسريع عملية السلام، بما في ذلك عقد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة، حسبما أفادت تقارير إعلامية يوم الأحد.

وقدم بلينكن الاقتراحات في رسالة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني اطلعت عليها تولونيوز الأفغانية. كما تحدثت صحيفة نيويورك تايمز بشأن الرسالة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأفغان أكدوا وجودها.

وبحسب ما ورد قدم بلينكن مقترحات لتسهيل المباحثات بين الجانبين لتشكيل تسوية تفاوضية ووقف لإطلاق النار واقترح عقد اجتماع في تركيا بين الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام واقتراح معدل لخفض العنف لمدة 90 يوما.

ووفقًا للتقريرين، كتب بلينكن أن الولايات المتحدة لم تقرر ما إذا كانت ستسحب القوات الأمريكية المتبقية البالغ عددها 2500 جندي من أفغانستان بحلول الأول من مايو، كما هو محدد في اتفاقها مع طالبان.

وأعرب عن قلقه من أن "الوضع الأمني ​​سوف يتدهور وأن طالبان يمكن أن تحقق مكاسب سريعة على الأرض" بعد الانسحاب الأمريكي.

ورفضت الخارجية الأمريكية التعليق على الرسالة لكنها قالت في بيان لصحيفة نيويورك تايمز إن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بسحب القوات الأمريكية.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاق سلام مع حركة طالبان في فبراير من العام الماضي.

وفقًا للاتفاقية، ستغادر جميع القوات الدولية أفغانستان تدريجياً بحلول الأول من مايو 2021. وبالمقابل، التزمت طالبان بنبذ العنف والدخول في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

وبدأت المحادثات بين الأطراف الأفغانية في منتصف سبتمبر، ولكن لم يكن هناك تقدم ملموس حتى الآن.

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