أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحجرف" يؤكّد: دعم دول مجلس التعاون الإجراءات الرادعة كافة التي تتخذها لحماية مقدراتها

Print
"الحجرف" يؤكّد: دعم دول مجلس التعاون الإجراءات الرادعة كافة التي تتخذها السعودية لحماية مقدراتها "الحجرف" يؤكّد: دعم دول مجلس التعاون الإجراءات الرادعة كافة التي تتخذها لحماية مقدراتها
أدان محاولة استهداف المرافق النفطية بالمملكة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف؛ محاولة الاعتداء التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران.

وأكّد الحجرف؛ أن الاعتداءيْن لا يستهدفان أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي والإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وجدّد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة، انطلاقاً من أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ؛ مؤكداً دعم دول المجلس الإجراءات اللازمة والرادعة كافة التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

شبكة عيون الإخبارية