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كوريا الجنوبية تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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كوريا الجنوبية تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

06:52 ص الإثنين 08 مارس 2021

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 92 ألفا و 817 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان الوكالة اليوم الاثنين أن البلاد شهدت أيضا 8 حالات وفاة إضافية بسبب كوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1642 حالة.

وتعافى من الفيروس 254 حالة إضافية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 83 الفا و 474 شخصا.

وقالت السلطات الصحية إن مجموع من تلقوا جرعة التطعيم الأولى في البلاد بلغ 316 ألفا و 865 شخصًا، بعد تلقي 2047 شخصا اضافيا التطعيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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