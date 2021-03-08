حدث ليلاً| 581 إصابة جديدة بكورونا وتطورات ملف سد النهضة

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

41 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 144019 حالة حتى اليوم.

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شكري: لا توجد اتصالات مع إثيوبيا في ملف سد النهضة بعيدًا عن الاتحاد الإفريقي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تربطها علاقات دبلوماسية بإثيوبيا، مشيرًا إلى وجود تمثيل مصري في أديس أبابا، وكذا تمثيل إثيوبي في القاهرة.

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مصر تستنكر استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية بالسعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، وبأشد العبارات، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب عملياتها الإرهابية النكراء ضد أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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السرجاني: الوحدات السكنية الأقل من 2 مليون معفاة من الضريبة العقارية

قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن آخر موعد لتقديم إقرارات الضرائب العقارية نهاية مارس المقبل.

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"المملكة لن ترضخ للابتزاز".. أديب معقبًا على استهداف "أرامكو" السعودية بمسيرات مفخخة

عقب الإعلامي عمرو أديب، على اعتراض السعودية لطائرتين مسيرتين مفخختين من نوع "صماد" أطلقتهما الميليشيات الحوثية لاستهداف شركة أرامكو للبترول.

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الصحة تعلن أنواع اللقاحات وطريقة عملها وتصنيعها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أنواع اللقاحات المضادة لكورونا، وكيفية عملها، وتقنية تصنيعها.

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​"التموين" تطالب البقالين بالالتزام بنسب صرف السلع

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارها الصادر للبقالين التموينيين، بشأن الالتزام بنسب صرف سلع المنظومة التموينية وهي السكر، والأرز، والزيت.

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رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات بعدة مناطق

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بتأمين من إدارة أمن مدينة القاهرة الجديدة، بإشراف العميد هشام مهدي، وبمشاركة شرطة التعمير والمرافق بالمدينة، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية وتوفير البيئة المناسبة لسكان المدينة.

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بابا الفاتيكان: أستطيع أن أرى أن الكنيسة في العراق حية

كتب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، "اليوم أستطيع أن أرى وألمس لمس اليد أن الكنيسة في العراق حية، وأن المسيح حي ويعمل في شعبه المقدس والمؤمن".

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الولايات المتحدة تقدم أكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى اليوم

أظهرت البيانات الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، اليوم الأحد، تقديم أكثر من 90.35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد حتى اليوم في الولايات المتحدة.

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