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ننشر الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة المحلة الكبرى الفرعية

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مصراوي Masrawy

03:00 ص الإثنين 08 مارس 2021

​كتب- مينا غالي:
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة المحلة الكبرى الفرعية.

وتضمنت الكشوف 5 مرشحين على مقعد النقيب الفرعي، و6 مرشحين على مقعد عضو الشباب، و26 مرشحًا لمقاعد العضوية، عن المحاكم الجزئية زفتى، سمنود، قطور، مركز المحلة الكبرى، أول المحلة، ثان المحلة، وثالث المحلة.

وتجرى انتخابات النقابة الفرعية يوم 4/4/2021، والإعادة يوم 11/4/2021، وفقًا لقرار اللجنة الصادر في 9 فبراير الجاري.

وينشر "مصراوي" أسماء المرشحين على النحو التالي:

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