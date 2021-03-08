رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات بعدة مناطق

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مصراوي Masrawy

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بتأمين من إدارة أمن مدينة القاهرة الجديدة، بإشراف العميد هشام مهدي، وبمشاركة شرطة التعمير والمرافق بالمدينة، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية وتوفير البيئة المناسبة لسكان المدينة.

وأشار غنيم، في بيان إلى أنه كلف مسئولي الجهاز بمتابعة تنفيذ الحملات بأنحاء المدينة كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للتعامل مع المخالفين.

وفي سياق متصل، قام المهندس خالد رجب، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد، بمتابعة حملة لإزالة الإشغالات ومنع استغلال أراضي الدولة بدون وجه حق بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة.

وأوضحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم شن حملة لإزالة أسقف مخالفة بالقطع أرقام (15 - 181 - 184) مربع 7 بامتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث.

وقاد المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، حملة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والسيارات المتجولة بالشوارع بدون ترخيص وتسبب زحاما ومشهدا غير حضاري بالتجمع الخامس.

وصرحت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، بأن إدارة التنمية بالتجمع الأول شنت حملة على الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية بالتجمع الأول بالتعاون مع الجهات المختصة.

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