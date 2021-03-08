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دياب: لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية حمايته من الأخطار

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دياب: لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية حمايته من الأخطار دياب: لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية حمايته من الأخطار

جي بي سي نيوز :- تسائل رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب خلال كلمة مباشرة له قائلا: هل المطلوب أن يتحلل البلد والدولة؟.

واعتبر دياب أن الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تأليف حكومة جديدة و.

وقال دياب: يجب ان تستكمل حكومة جديدة مسار الاصلاح الذي بدأته حكومتنا

وأوضح دياب أن الاعتكاف اذا يساعد في تشكيل فإنني سالجأ اليه.

وكشف دياب أنه لم يعد لدى اللبنانيين القدرة على تحمل المزيد من الضغوط.

وكشف رئيس الحكومة حسان دياب أن الآت من الأيام لا يبشر بخير ولبنان في خطر شديد.

واضاف دياب ان لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية حمايته من الأخطار .

وكان قد أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن وسائل الاعلام تتناقل على اختلاف أنواعها كلاما تنسبه حينا الى أوساط بعبدا وحينا آخر الى مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية وغيرها من التوصيفات.

وبين مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن المواقف التي تصدر عن عدد من رؤساء الكتل النيابية تعكس وجهات نظرهم هم من الأحداث وهذا حقهم الطبيعي انطلاقاً من مواقعهم السياسية.

وكشف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن مواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصدر عنه شخصيا أو عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ولا تنسب الى زوار أو مصادر مطلعة أو أوساط مقربة.

موضحا أن ما ينسب الى هذه الجهات لا أساس له من الصحة ولا يمكن الاعتداد به.

وجدد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية دعوة وسائل الاعلام للعودة لمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في كل ما يتعلق بمواقف فخامة الرئيس في أي موضوع كان.

وكان قد كشف نائب في التيار الوطني الحر عن قرار مفاده عدم السماح للرئيس المكلف سعد الحريري بالعودة إلى السرايا، وأن التعاون معه في إطار تشكيل الحكومة سيتوقف.

وأضاف النائب أن المشاورات قائمة لإيجاد البديل المناسب، ومن الممكن أن يكون نائبا بيروتياً لن يكشف عنه إلا بعد إنجاز تنحية سعد الحريري .

ولفت النائب إلى أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أقنع بعبدا والرئيس ميشال عون بمدى صحة القرار باستبعاد الحريري.

في المقابل أكدت أوساط مقربة من الرئيس الحريري ثباته على مواقفه، وأنه لن يسمح إطلاقاً بتقيد دوره أو مصادرته في تشكيل الحكومة انطلاقاً من التكليف النيابي الممنوح له.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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