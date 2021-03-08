لغز "سفينة الأشباح".. تجوب المحيطات بلا طاقم ولا يُعرف مُلاكها

★ ★ ★ ★ ★

مجلس التحقيق بالخسائر البحرية الإيرلندية طلب وضع خطة للتخلص منها

يحيط الغموض بسفينة يبلغ طولها 250 قدمًا، قامت برحلات لأكثر من 1000 ميل في المحيطات المفتوحة بدون طاقم، كما لم يتقدم أحد بملكيتها.

وشوهدت السفينة التي أُطلق عليها "سفينة الأشباح" مؤخرًا في الساحل الجنوبي لإيرلندا بعد أن شوهدت قبل عامين في وسط المحيط الأطلسي، وقبل ذلك شوهدت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت صحيفة "دا ديلي ستار" البريطانية إنه لا يوجد الكثير من المعلومات عن طاقم السفينة باستثناء أنه في عام 2018 أنقذ خفر السواحل الأمريكي طاقم السفينة على بُعد 1400 ميل تقريبًا قبالة سواحل برمودا بعد أن فشلوا في تحريكها من اليونان إلى هايتي، كما أن السفينة تعرضت لتغيير اسمها مرات عدة، إضافة إلى التعطيل المتعمد التلقائي لنظام التعرف.

وشوهدت السفينة بعد ذلك في مواقع عدة بالمحيطات بدون أي طاقم، ودون أن تتسبب في حوادث. وفي عام 2019 شوهدت على طول الساحل الإيرلندي في منطقة وعرة، ولا يُعلم أي شيء عن طاقم السفينة الذي أنقذه خفر السواحل الأمريكي، كما لا يوجد لها مالك أو جهة تطالب بها.

وطلب مجلس التحقيق في الخسائر البحرية الإيرلندية من الحكومة الإيرلندية وضع خطة للتخلص من السفينة الغامضة، مشيرين إلى أنها تشكل خطرًا ملاحيًّا كبيرًا على السفن التجارية والترفيهية.