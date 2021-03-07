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مصرع 8 أشخاص بينهم مهاجرون في حريق بمركز احتجاز بصنعاء

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مصرع 8 أشخاص بينهم مهاجرون في حريق بمركز احتجاز بصنعاء مصرع 8 أشخاص بينهم مهاجرون في حريق بمركز احتجاز بصنعاء
"الهجرة الدولية" تقدم الرعاية لـ170 جريحًا منهم 90 بحالة خطيرة

مصرع 8 أشخاص بينهم مهاجرون في حريق بمركز احتجاز بصنعاء

قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن حريقًا أودى بحياة مهاجرين وحراس في مركز احتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء، كما أشارت إلى إصابة العشرات، حسب اليوم.

وتفصيلاً، كتبت منظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على موقع "تويتر": "نشعر بحزن بالغ إزاء وفاة 8 أشخاص، منهم مهاجرون وحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في مدينة صنعاء اليمنية اليوم".

وأضافت: "لا يزال سبب الحريق في مركز الاحتجاز غير واضح. لكن يمثل هذا الحادث واحدًا من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن".

وتابعت: "تقوم المنظمة الدولية للهجرة بالاستجابة لما حدث، تحديدًا بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحًا من بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة. حيث تقوم فرقنا أيضًا بتوزيع الطعام على المتضررين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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