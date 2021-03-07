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إعلامي إيراني: واجب الأمة الوقوف مع المملكة قولاً وفعلاً بمقاطعة إيران

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إعلامي إيراني: واجب الأمة الوقوف مع المملكة قولاً وفعلاً بمقاطعة إيران إعلامي إيراني: واجب الأمة الوقوف مع المملكة قولاً وفعلاً بمقاطعة إيران
عبر تغريدتين بتويتر أكد أن أوهام خامنئي لن تتحقق بقوة الجيش السعودي

إعلامي إيراني: واجب الأمة الوقوف مع المملكة قولاً وفعلاً بمقاطعة إيران

أكد الصحفي الإيراني محمد مجيدي الأحوازي أن الواجب على الأمة الوقوف مع أمام المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة، مبيناً أن الوقوف يكون قولاً وفعلاً بالمقاطعة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها واجب على كل الأمة الوقوف مع السعودية ضد المشروع التوسعي الإيراني الإرهابي، بالقول والفعل.

وأضاف "ويبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام الإيراني.

وبين " الأحوازي " في تغريدة ثانية أن السعودية اليوم وجيشها الباسل تدافع عن جميع العرب ضد الخمينية التوسعية بالمنطقة العربية.

ولفت " الأحوازي " أن أوهام خامنئي لن تتحقق، وصقور السعودية تملأ السماء عزة وشموخاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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