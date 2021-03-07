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الرئيس الجيبوتي يدين الاعتداءات التي طالت الميناء والحي السكني برأس تنورة

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الرئيس الجيبوتي يدين الاعتداءات التي طالت الميناء والحي السكني برأس تنورة الرئيس الجيبوتي يدين الاعتداءات التي طالت الميناء والحي السكني برأس تنورة
أهاب بالمجتمع الدولي بضرورة التدخل الحازم لوضع حدٍ لهذه الاعتداءات الإرهابية

الرئيس الجيبوتي يدين الاعتداءات التي طالت الميناء والحي السكني برأس تنورة

أدان رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله بتغريدة له على حسابه في تويتر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ميناء رأس التنورة والحي السكني في مدينة الظهران وكذلك الأعيان المدنية في بقية المدن في المملكة العربية ، وأهاب بتغريدته بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، كما وصفها فخامة رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله، مؤكدًا تضامن بلاده المطلق مع المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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