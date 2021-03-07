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"مرور الخرج": توقيف 4 مفحطين 30 يومًا وغرامات تصل إلى 30 ألف ريال

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بعد متابعتهم والقبض عليهم بسبب ممارستهم التفحيط بطرق المحافظة

أصدرت هيئة الجزاءات بشعبة مرور محافظة الخرج قرارات بحق أربعة مفحطين بعد متابعتهم، والقبض عليهم نتيجة ممارستهم التفحيط في طرق المحافظة.

وتفصيلاً، قضت هذه القرارات بتوقيف كل منهم لمدة 30 يومًا، وحجز مركباتهم لمدة 30 يومًا، وكذلك تغريم كل منهم بغرامات متفاوتة، تراوحت بين 20 ألف ريال و31 ألف ريال مخالفات تفحيط للمرة الأولى، إضافة إلى المخالفات الأخرى التي تم رصدها على هؤلاء المخالفين.

ويأتي هذا استمرارًا في حملة يقوم بها مرور محافظة الخرج في مواجهة هذه الظاهرة بكل حزم، وضبط مخالفات التفحيط في المحافظة، والقبض على المخالفين لنيل العقوبات الرادعة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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