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الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على

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الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على السعودية الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على
أكدت أن اعتداءات ميليشيا الحوثي بحق المملكة خرق صارخ للقانون الدولي

الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على السعودية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية ، معربةً عن تضامنها الكامل معها ملكاً وحكومةً وشعباً.

وقالت في بيان لها أمس إن الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي بحق المملكة خرق صارخ للقانون الدولي.

وأكدت وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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