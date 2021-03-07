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"التعاون الإسلامي" تدين الهجومين الإرهابيين على رأس تنورة والظهران

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"التعاون الإسلامي" تدين الهجومين الإرهابيين على رأس تنورة والظهران "التعاون الإسلامي" تدين الهجومين الإرهابيين على رأس تنورة والظهران
العثيمين: هذه الأعمال التخريبية تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم

دان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أمس الأحد، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان ومحاولة استهداف ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية بطائرة مسيرة دون طيار، والمحاولة الأخرى المتعمدة بصاروخ باليستي سقطت شظاياه في الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران.


وشدد العثيمين على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها شكلت تهديداً لأرواح الآلاف من موظفي شركة أرامكو السعودية وعائلاتهم من الجنسيات المختلفة.


ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية والغادرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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