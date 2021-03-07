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​مستشار رئيس الوزراء: نقل الطفلين المصابين بـ"تضخم في الوجه" للمستشفى للعلاج

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​مستشار رئيس الوزراء: نقل الطفلين المصابين بـ"تضخم في الوجه" للمستشفى للعلاج ​مستشار رئيس الوزراء: نقل الطفلين المصابين بـ"تضخم في الوجه" للمستشفى للعلاج

مصراوي Masrawy

11:18 م الأحد 07 مارس 2021

كتب– أسامة علي:

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نقل الطفلين المصابان بتضخم في وجههما، اليوم الأحد إلى المستشفى لإجراء الجراحة اللازمة.

ويعاني الطفلين "أحمد" بالصف الثاني الإعدادي، و"يوسف" بالصف السادس الابتدائي، المصابين بتضخم في وجههما، من قرية برج النور الحمص بمركز أجا محافظة الدقهلية، من مرض نادر غير معروف يتسبب في تضخم الوجه.

وقال يونس على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك": "الحمد لله الأجهزة الحكومية كلها متابعة وتتعاون لمساعدته.. ويا ريت اللى يعرفه ميزعجوش بالاتصالات وكذلك الزملاء الإعلاميين".

وطالب المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، بالدعاء للطفلين.

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