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الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين تجاه

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الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين تجاه السعودية الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين تجاه

مصراوي Masrawy

11:18 م الأحد 07 مارس 2021

رام الله - (أ ش أ):

دانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية الشقيقة، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية - في بيان مساء اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الأفعال الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي بحق المملكة العربية السعودية خرق صارخ للقانون الدولي، مؤكدة وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل إجراءاتها للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

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