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مصرع الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو في تحطم مروحية

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مصرع الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو في تحطم مروحية مصرع الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو في تحطم مروحية
"ماكرون" قال إنه قطب صناعة ومسؤول وقائد احتياط في القوات الجوية

مصرع الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو في تحطم مروحية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة إن الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو، لقي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية اليوم الأحد.

وتفصيلاً، كتب ماكرون أن "أوليفييه داسو أحب فرنسا. هو قطب صناعة ومشرع ومسؤول محلي منتخب وقائد احتياط في القوات الجوية.. طوال حياته لم يكف عن خدمة بلادنا وتعظيم أصولها. وفاته المفاجئة خسارة فادحة. عقولنا وقلوبنا مع أسرته وأحبائه"، حسب اليوم.

وأوضح مكتب التحقيقات والتحليل الخاص بهيئة الطيران المدني في تغريدة إن الطائرة المروحية، وهي من طراز AS350 Squirrel، تحطمت "عند الإقلاع من قطعة أرض خاصة".

وقال مصدر بالشرطة إن الطائرة الخاصة تحطمت بعد ظهر اليوم الأحد في نورماندي حيث يمتلك منزلاً لقضاء العطلات.

وداسو (69 عاماً) هو الابن الأكبر لرجل الصناعة والملياردير سيرج داسو الذي تنتج شركته طائرات رافال المقاتلة ويمتلك صحيفة "لوفيغارو".

وطبقا لقائمة مجلة "فوربس" لأغنى أثرياء العالم لعام 2020 حل داسو، وهو مشرع عن حزب الجمهوريين المحافظ منذ عام 2002، في المركز 361 في القائمة مع أخويه وأخته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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