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"جونسون": على طهران الإفراج عن "راتكليف" لتتمكن من العودة لأسرتها

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"جونسون": على طهران الإفراج عن "راتكليف" لتتمكن من العودة لأسرتها "جونسون": على طهران الإفراج عن "راتكليف" لتتمكن من العودة لأسرتها
حكم عليها بالسجن 5 سنوات لإدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية بإيران

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ببذل كل ما في وسعه للإفراج عن موظفة الإغاثة الإيرانية - البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، حسب اليوم.

وتفصيلاً، قال "جونسون" في تغريدة له عبر "تويتر": "أنا سعيد بنزع سوار المراقبة من كاحل زاغاري راتكليف، لكن استمرار احتجازها غير مقبول أبداً".

وأضاف: "ينبغي الإفراج عنها نهائياً حتى يتسنى لها العودة إلى أسرتها في المملكة المتحدة، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

وأعلن حجت كرماني، محامي زاغري راتكليف، في وقت سابق أنه تم الإفراج عن موكلته نهائياً، بعد خمس سنوات قضتها في السجن بإيران.

وقال: "أنهت موكلتي حكمها، تم فك القيد عن رجلها اليوم، لأنها كانت خارج المعتقل منذ عام.. كما تم تحديد موعد في المحكمة للاستماع إلى القضية الثانية لموكلتي في 13 مارس الجاري بتهمة ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".

يذكر أن المعتقلة كانت في منزلها خارج السجن منذ عام بسبب كورونا، لكنها كانت ممنوعة من الخروج لمسافة أكثر من 300 متر خارج منزلها، عبر قيد وضع في رجلها.

وألقي القبض على زاغري راتكليف التي تعمل مديرة مشروع لدى مؤسسة تومسون "رويترز فاونديشن" في أبريل 2016 بأحد مطارات طهران بينما كانت عائدة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة لعائلتها في إيران.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بـ"التآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران"، وتنفي كل من عائلتها والمؤسسة الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن شركة "تومسون رويترز" ووكالة الأنباء التابعة لها، هذا الاتهام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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