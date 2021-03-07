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اعتراض قوارب تحمل أكثر من 60 مهاجرًا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا

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اعتراض قوارب تحمل أكثر من 60 مهاجرًا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا اعتراض قوارب تحمل أكثر من 60 مهاجرًا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا

مصراوي Masrawy

10:57 م الأحد 07 مارس 2021

لندن - (د ب أ)

اعترضت السلطات البريطانية أكثر من 60 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزى للوصول إلى بريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن السلطات البريطانية تعاملت مع ثلاثة قوارب تحمل 50 شخصًا بشكل إجمالي اليوم الأحد، في حين منعت السلطات الفرنسية أيضا محاولة عبور خلال الليل شملت 17 شخصًا وأعادت أيضا قاربا آخر إلى فرنسا.

ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية: "يجب على الأشخاص طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه وعدم المخاطرة بحياتهم في هذه المعابر الخطرة. نحن مستمرون في ملاحقة المجرمين الذين يقفون وراء هذه المعابر غير الشرعية".

وأضافت: "تعيد أيضا المهاجرين غير الشرعيين الذين ليس لديهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة إلى بلدان آمنة".

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