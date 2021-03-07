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ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات

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ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات

مصراوي Masrawy

10:50 م الأحد 07 مارس 2021

كتب– أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس الاثنين، دافئ على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن طقس الاثنين شديد البرودة ليلًا على كافة أغلب الانحاء، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء، أن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقيربة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وتنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة: 24 – 13

الإسكندرية :23 – 13

مطروح: 21 – 10

الزقازيق: 24 – 13

الإسماعيلية: 24 – 12

العريش: 22 – 12

أسيوط: 27 – 11

أسوان: 32 – 13

الوادي الجديد: 30 – 12

شلاتين: 29 – 15

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