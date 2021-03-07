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مقتل وإصابة 437 شخصًا في انفجارات بغينيا الاستوائية

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مقتل وإصابة 437 شخصًا في انفجارات بغينيا الاستوائية مقتل وإصابة 437 شخصًا في انفجارات بغينيا الاستوائية

مصراوي Masrawy

10:51 م الأحد 07 مارس 2021

مالابو - (د ب أ)

قتل 17 شخصًا على الأقل وإصابة المئات في انفجارات قوية في غينيا الاستوائية الواقعة بغرب أفريقيا.

وأعلنت السلطات الصحية في غينيا الاستوائية على تويتر إن ما مجموعه 420 شخصًا أصيبوا ويتم علاجهم في ثلاث مستشفيات بعد انفجارات وقعت اليوم الأحد في مجمع عسكري في مدينة باتا أكبر مدن البلاد.

ولا يزال سبب الانفجارات غير معروف في تلك الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يفرون جراء الانفجارات وتصاعد أعمدة من الدخان.

ووفقا للتغريدة، طُمر الكثير من الأشخاص تحت الأنقاض الناجمة عن الانفجارات.

وذكرت المجلة الرقمية "ريال ايكواتوريال غينيا" عن حدوث "دمار هائل" وحالة "هلع". وقالت إن الهزات الناجمة عن الانفجارات شعر بها السكان أيضًا في مبان نائية.

وقال موقع "أهورايج" الإخباري المحلي على الإنترنت إنه وقعت ثلاثة انفجارات مختلفة ألحقت أضرارًا بمباني.

ودعت السفارة الإسبانية في العاصمة مالابو رعاياها المقيمين في باتا بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان. وترد معلومات ضئيلة من المدينة حاليا، نظرا لانقطاع جزئي فيما يبدو لاتصالات الانترنت.

وباتا التي يقطنها نحو 200 ألف شخص هي أكبر مدينة بالبلاد وتعتبر المركز الاقتصادي لتلك المستعمرة الإسبانية سابقا. وحصلت غينيا على استقلالها عام 1968.

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