اتهمها زوجها بالزنا.. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بمعاونة شقيقها وعمها

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أوسيم بحبس ربة منزل متهمة بقتل طفلتها بأوسيم، وإلقائها بترعة المريوطية، بمعاونة شقيقها وعمها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كشفت التحقيقات أن الأم "عديلة. م" بعد خنقها للطفلة وضعتها في جوال، اتجهت بها لترعة المريوطية بالهرم، وربطت الجوال بحجر، وقامت بإلقائه في الترعة.

واعترفت المتهمة أن عمها "عبدالمنجي" هو الذي خطط للواقعة، ونفذت المخطط لإخفاء معالم جريمتهم وعدم فضح أمرها بواقعة الزنا.

وأضافت: أن زوجها " أحمد. ع" حرر لها محضرًا قبل أسبوع من الواقعة، يتهمها بالزنا وأن الطفلة "مودة" التي تبلغ من العمر سنة ونصف لم تكن نجلته، بعد إجراء تحليل الـ DNA، وأنكرت المتهمة خلال التحقيقات قتل الطفلة، مشيرة إلى أن وقت ارتكاب الواقعة كانت في الشهر العقاري.

وتلقى الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من النيابة العامة مفادها قيام أحد الأشخاص "عامل" بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بالزنا، وأنه قام بعمل تحاليل أثبتت بأن الطفلة ليست ابنته، وبمواجهته لزوجته أقرت بوجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص نتج عنها الطفلة؛ وقامت المتهمة بتهديده بقتل الطفلة وإلصاق الجريمة به؛ وعند محاولة الزوجة تحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيها بقتل الطفلة تحفظت الأجهزة الأمنية عليها.

وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتخلص من الطفلة وإلقائها في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم، بمساعدة شقيقها وعمها، وتم انتشال جثة الطفلة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.