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"الدفاع": محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في رأس تنورة ومرافق "أرامكو" بالظهران اعتداء إرهابي جبان

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"الدفاع": محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في رأس تنورة ومرافق "أرامكو" بالظهران اعتداء إرهابي جبان "الدفاع": محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في رأس تنورة ومرافق "أرامكو" بالظهران اعتداء إرهابي جبان
أكدت أنه استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر, ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.
وأوضح العميد المالكي أنه تم ولله الحمد تدمير واسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها، كما تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وقد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.
وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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