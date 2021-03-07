فيديو توعوي .. بماذا أوصى ممارس صحي بمكة بعد إصابته بكورونا؟

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قال : أنصحكم ونفسي بتطبيق الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح المضاد

أوصى ممارس صحي يعمل في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أُصيب بفيروس كورونا المستجد، بالمبادرة بأخذ لقاح كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفصيلاً، جاء ذلك في فيديو قصير توعوي نشره مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حيث قال الممارس الصحي "عيد الصاعدي" : أُصبت بفيروس كورونا في الخامس والعشرين من شهر مارس من العام الماضي، حينما عدت من دوامي شعرت بأعراض الفيروس من حرارة ونحوها، لتؤكد الفحوص حينها أنني مصاب".



وأضاف: أنصحكم ونفسي بتطبيق الإجراءات الوقائية وأخذ لقاح فيروس كورونا.