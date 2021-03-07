مقتل نائب برلماني فرنسي جراء تحطم مروحيته

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باريس - (د ب أ)

لقي النائب البرلماني الفرنسي الملياردير أوليفييه داسو حتفه اليوم الأحد، عندما تحطمت مروحيته بالقرب من بلدة دوفيل بإقليم نورماندي بشمال البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" نقلا عن مصادر برلمانية ومصادر قريبة من التحقيق.

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عضو الجمعية الفرنسية "البرلمان" البالغ من العمر 69 عامًا، في تغريدة على تويتر.

وكتب الرئيس قائلا إن "أوليفر داسو كان محبًا لفرنسا. وكان قائدا صناعيا، وعضوًا برلمانيًا، وممثلاً انتخابيًا محليًا، وقائدًا احتياطيًا في القوات الجوية. وطوال حياته، لم يتوقف أبدًا عن خدمة بلادنا وتعزيز أصولها".

وقال ماكرون إن وفاته المفاجئة خسارة كبيرة. تعازينا لأسرته وأحبائه.

وداسو هو سليل الأسرة المؤسسة لمجموعة داسو لصناعة الطائرات.