السغة لمبة.. ما هي اللغة التي تحدث بها أحمد حلمي في إعلانه الأخير؟

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

أثار الفنان أحمد حلمي مؤخرًا جدلًا كبيرًا بعد إعلانه الجديد الذي يروج خلاله لإحدى شبكات المحمول، والذي استخدم خلاله محتوى غامضًا بالنسبة لكثيرين، حيث ردد كلمات يعتقدها البعض غير مفهومة أو واضحة المعنى.

واستخدم "حلمي" وصناع الإعلان لغة يطلق عليها "السغة لمبة"، أو ما ينطقها البعض بـ"السغة لمون"، وهى لغة أشبه بالشفرة كان يتحدث بها الشباب على الناصية قديما، فى حال وجود غريب بينهم لا يريدونه أن عما يتحدثون، واستخدمها المجرمون ومسجلو الخطر تحسبا إذا ما كان هناك أحد ينصت إليهم كيلا يبلغ الشرطة عنهم.

"السغة لمبة"، بعض الناس يحب أن ينطقها "السغة لمون" وعلى الرغم من أن لغة "السغة لمون" قد يصعب على البعض فهمها، إلا أنها سهلة وبسيطة على من اعتاد الحديث بها، فإذا أردت الحديث بها يمكنك قول الكلمة وفق قاعدتين وهما:

-إزالة أول حرف من الكلمة ووضع مكانه "س"

-تأتي بأول حرف من الكلمة التي تليها بحيث يتم وضع الحرف الذي تم حذفه من الكلمة الأولى واستبداله بالـ "س".

اخترعت هذه اللغة في المناطق الشعبية، وانتشرت فيها للتوارث عبر أجيال مختلفة، لكن ليس من المعروف أصل تاريخها، وعادت مرة أخرى بعد أن دشن الفنان أحمد مكي صفحته على فيس بوك، ليطلق عليها اسم "سكي ملواني"، قائلًا حينها: "هلا بكم فى صفحتى سكي ملواني = مكي، هي دي (السغة لمبة)، وبعض الناس بيحب ينطقها (السغة لمون)، وهى لغة شارع كانوا بيتكلموها عشان الحكومة ماتفهمش هما بيقولوا إيه زي الشفرة".

وفي أغنيته "وقفة ناصية زمان"، غنى جزءا منها بتلك اللغة، قائلا: "ساسب حواب سفهم يتنيل ساجة حلات"، وهي بمعنى حاسب يفهم حاجة لتنتشر بعدها اللغة على موقع التواصل فيسبوك، ويعيدها الفنان أحمد حلمي مرة أخرى.