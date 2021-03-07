أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"وقت اللياقة" تعاود استقبال مشتركيها وتشدِّد على الالتزام بالتدابير الاحترازية

Print
حرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة مرتاديها.. والدخول بـ"توكلنا"

استقبلت "وقت اللياقة" (فتنس تايم) مشتركيها في أنديتها ومراكزها الرياضية كافة، الموجودة في جميع مناطق المختلفة، وذلك ابتداء من اليوم الأحد، مؤكدة التزامها الصارم بتطبيق التدابير والبروتوكولات الإرشادية كافة التي أصدرتها الجهات المختصة بالدولة، المتعلقة بجائحة كوفيد-19؛ وذلك حرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة مشتركيها وموظفيها، ومرتادي مراكزها الرياضية كافة.

وأوضحت "وقت اللياقة" أنها اتخذت الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمة كافة، التي من شأنها الحفاظ على سلامة مرتادي مراكزها الرياضية، وفي مقدمتها: التباعد الاجتماعي، وتطبيق توكلنا.. مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول أي شخص إلا عند إبرازه التطبيق حرصًا على الالتزام بالبروتوكولات الإرشادية الصادرة عن الجهات المختصة. موضحة أن فترة الإغلاق التي مضت لن تؤثر على رصيد المشتركين؛ وسيتم تعويضهم بمدة الإغلاق.

وكانت "وقت اللياقة" قد أطلقت خلال فترة الإغلاق حصصًا تدريبية لياقية يومية لمشتركيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام". كما بثت مباشرة حصصًا تدريبية للرجال والسيدات خلال الفترة نفسها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

شبكة عيون الإخبارية