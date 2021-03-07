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إصابة نحو 300 شخص في انفجارات بغينيا الاستوائية

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إصابة نحو 300 شخص في انفجارات بغينيا الاستوائية إصابة نحو 300 شخص في انفجارات بغينيا الاستوائية

مصراوي Masrawy

09:23 م الأحد 07 مارس 2021

برلين - (د ب أ)

قالت السلطات الصحية في غينيا الاستوائية اليوم الأحد، إن انفجارات عدة في مدينة باتا قد أسفرت عن إصابة المئات من الأشخاص.

وكتبت السلطات الصحية تغريدة على تويتر بأن حوالي 300 شخص أصيبوا، وتم نقل الذين يعانون من إصابات بالغة إلى المستشفى.

ولم يُعرف بعد عدد الضحايا، على الرغم من أن الكثير من الأشخاص طمرتهم الأنقاض الناجمة عن الانفجارات، وفقا للتغريدة.

وقال موقع "أهورايج" الإخباري المحلي على الإنترنت إنه وقعت ثلاثة انفجارات مختلفة ألحقت أضرارًا بمباني.

ولا يزال سبب الانفجارات غير معروف في تلك الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يفرون جراء الانفجارات وتصاعد أعمدة من الدخان.

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