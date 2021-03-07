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اصابة 4 أردنيين في الحادث الذي اودى بحياة العمري بافريقيا

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اصابة 4 أردنيين في الحادث الذي اودى بحياة العمري بافريقيا اصابة 4 أردنيين في الحادث الذي اودى بحياة العمري بافريقيا

جى بي سي نيوز  :- تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مركز العمليات والسفارة الاردنية في جنوب أفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، هذا اليوم، وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز انه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفي إلى المملكة بناءً على طلب ذويه.

وأضاف الفايز انه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر. وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفي والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكر ان المتوفي هو ناشط اردني يدعى عبدالله العمري المعروف باسم عبود العمري . 

جي بي سي نيوز

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