مصادر: إخلاء سبيل صحفيين في قضايا الانضمام لجماعة إرهابية

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مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي

أكدت مصادر قضائية، أن تم الإفراج عن الصحفيين "إسلام الكحلي، حسن القباني ومصطفى صقر" في الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيلهم بتدابير احترازية وهي، إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وذلك وفق قانون الإجراءات الجنائية.

كان نقيب الصحفيين ضياء رشوان أعلن اليوم الأحد، عن إخلاء سبيل عدد من الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا خلال الساعات المقبلة.