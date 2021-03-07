مزارع نموذجية وتعاون في اللقاحات البيطرية.. "الزراعة" تكشف خطة دعم التعاون الأفريقي

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، توجه القيادة السياسية والحكومة بشكل عام للتحرك نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل وتحديدًا السودان شمالًا وجنوبًا.

وقال موسى لـ"مصراوي"، الأحد إن السيد القصير وزير الزراعة التقى بالسفير السودني محمد إلياس لإعادة النظر في المشروعات المقترحة، بما فيها إنشاء مزرعة إنتاج حيواني وإنتاج نباتي في شمال السودان، مشيرًا إلى أن اللقاء كان منذ شهر.

وأضاف المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، أن التعاون الفني لبحث خطوات تطوير مجال اللقاحات والأمصال البيطرية حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الجانبين، لافتًا إلى أن اهتمام دولة جنوب السودان لإنتاج مزارع إنتاج حيواني ونباتي ومزارع سمكية.

وتابع موسى: "وزارة الزراعة ستعمل على نقل الخبرات والتدريب في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة والتعاون في مجال إنتاج التقاوي والاستزراع السمكي، وسيتم دعوة وزيري الزراعة والثروة الحيوانية بدولة شمال لسودان لزيارة القاهرة لتأكيد دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، بالإضافة إلى دعوة وزير الزراعة المصري لدولة جنوب السودان".

ولفت إلى أن وزارة الزراعة لديها مشروع "المزارع الأفريقية المصرية المشتركة"، مؤكدًا أن هذا المشروع عاد إلى للعمل بقوة.

وأشار المشرف على العلاقات الخارجية، إلي أن مصر لديها 9 مشروعات في الكونغو، ومالي، وزامبيا وتوجو وأريتريا وتنزانيا، وأوغندا، والنيجر، وزنزبار، لافتًا إلى أن دولتي جنوب السودان وشمال السودان تقتربان من تنفيذ مشروعاتهما بالتعاون مع مصر.