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أمريكا.. محاكمة استثنائية: قاتل جورج فلويد يواجه العدالة غدًا

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أمريكا.. محاكمة استثنائية: قاتل جورج فلويد يواجه العدالة غدًا أمريكا.. محاكمة استثنائية: قاتل جورج فلويد يواجه العدالة غدًا
نقل الجلسات في بث مباشر

أمريكا.. محاكمة استثنائية: قاتل جورج فلويد يواجه العدالة غدًا

بعد تسعة أشهر على مقتل جورج فلويد في حادث أعاد فتح جروح العنصرية العميقة في الولايات المتحدة، يمثل الشرطي المتهم بقتل الرجل الأسود البالغ 46 عامًا أمام القضاء غدًا الاثنين في مينيابوليس، وذلك في محاكمة ستكون استثنائية على أكثر من صعيد.

وبين نقل الجلسات في بث مباشر، وفرض تدابير أمنية مشددة، ومشاركة مدعين عامِّين من الأبرز في مجالهم، ستكون محاكمة ديريك شوفين بمستوى الرهانات المحيطة بهذه القضية الجنائية العالية الرمزية في التاريخ الأمريكي، وفقًا لـ"فرانس 24".

ففي 25 مايو (أيار) ضغط الشرطي الأبيض بركبته على عنق جورج فلويد الممدد أرضا على بطنه، ومكبل اليدين، على مدى تسع دقائق طويلة، ولم يأبه خلالها لتوسل الأربعيني الأسود، ونداءاته المتكررة "لا يمكنني التنفس"، وواصل الضغط حتى بعدما دخل في غيبوبة.

وأثار وفاة "فلويد" الذي صورته فتاة كانت تمر في الشارع، وأُعيد بثه على الإنترنت، صدمة ترددت أصداؤها من نيويورك إلى سياتل، وكان لها وقع كذلك في عواصم من العالم، مثل لندن وباريس وصولاً إلى سيدني؛ إذ نزلت حشود غاضبة إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة هاتفة "بلاك لايفز ماتر"، وهو اسم حركة "حياة السود تهم" المناهضة للعنصرية.

وجرى تسريح الشرطيين الضالعين في القضية على الفور، لكنّ أيام عدة انقضت قبل توجيه التهمة رسميًّا إلى ديريك شوفين بـ"القتل"، وإلى زملائه الثلاثة بـ"التواطؤ".

وفي هذه الأثناء كانت المدن الأمريكية قد اشتعلت، وتم إحراق مركز للشرطة في مينيابوليس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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