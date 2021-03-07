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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات "آفيون إكسبريس" القادمة من ليتوانيا

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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات "آفيون إكسبريس" القادمة من ليتوانيا مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات "آفيون إكسبريس" القادمة من ليتوانيا

مصراوي Masrawy

07:12 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات شركة "آفيون إكسبريس" القادمة من ليتوانيا، وعلى متنها 173 سائحًا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ حتى انتهاء الموسم الشتوي الحالي، من أجل الاستمتاع بالأجواء المصرية الدافئة التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية.

وقالت وزارة الطيران المدني، إن إدارة المطار استقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار، بالترحيب بركاب الطائرة فور دخولهم صالة الوصول، بتقديم الورود وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصولهم، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي.

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