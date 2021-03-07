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الخارجية تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن "عشري حسن" في

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الخارجية تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن "عشري حسن" في السعودية الخارجية تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن "عشري حسن" في

مصراوي Masrawy

07:21 م الأحد 07 مارس 2021

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية أنها تواصل المتابعة اللصيقة لواقعة مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن بالرياض، حيث قام الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل في الرياض، صباح اليوم الأحد، بزيارة مصلحة الطب الشرعي.

وأوضحت الخارجية- في بيان صحفي- أن القنصل المصرى بالرياض عقد اجتماعا مع مدير مصلحة الطب الشرعي للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلي أرض الوطن في أسرع وقت.

كما قام القنصل بزيارة المواطن المصري المصاب في الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن القنصلية تتواصل بشكل مستمر مع ذوي المتوفى لإطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول، والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.

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