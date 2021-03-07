النقض: براءة رجال الأعمال ياسين عجلان في اتهامه بالاستيلاء على المال العام

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

برأت محكمة النقض، رجل الأعمال ياسين عجلان - متوفى في حادث- في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 2 مليار و400 مليون جنيه.

تضمنت القضية اتهامات النيابة العامة بعدم صحة التوكيلات القانونية والتزوير في محاضر الجمعية العمومية التي تصرف بموجبها رئيس اتحاد الملاك ياسين عجلان في أرض بالساحل الشمالي، وبيعها لعدم صحة التوكيل الخاصة برئيس الجمعية السابقة وتعيين عجلان خلفًا لها، وحكمت المحكمة في أول درجة على المتهمين بالسجن لمدة 15 عامًا.

كان رجل الأعمال ياسين عجلان لقى مصرعه في ٢٢ فبراير الماضي، بعد أن انقلبت سيارته التي كانا يستقلها رفقة زوجته والسائق في طريق العودة من الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.