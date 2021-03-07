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تجديد حبس موظف 15 يومًا لاتهامه بابتزاز سيدة بصور جنسية

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تجديد حبس موظف 15 يومًا لاتهامه بابتزاز سيدة بصور جنسية تجديد حبس موظف 15 يومًا لاتهامه بابتزاز سيدة بصور جنسية

مصراوي Masrawy

07:22 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مايو، اليوم الأحد، حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بابتزاز سيدة بصور جنسية.

ورد بلاغ للمقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من سيدة أعمال تدعى "ريهام. م. ع" 45 سنة، تتضرر فيه من موظف يدعى "أحمد. م. م" 37 سنة، لقيامه بابتزازها وتهديدها بالإيذاء، والتعدي عليها بالسب والشتم وإرسال صور فاضحة لابنها عبر واتساب لرفضها دفع 10 آلاف جنيه، وقدمت فلاشة عليها محتويات تؤيد أقوالها.

بإجراء التحريات، تبين أن المتهم تربطه علاقة عاطفية بالضحية، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج مرات بمنزله ومرات أخرى بمنزلها أثناء تواجد أبنائها بمدارسهم.

وأضاف أنها مديونة له بـ 10 آلاف جنيه، وقامت باقتراضها منه لصيانة سيارتها، لافتًا إلى أنه تحصل على هذه الصور خلال المراسلات التي كانت بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 206 جنح مدينة 15 مايو.

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